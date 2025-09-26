SOCAR и японские партнеры обсудили перспективы расширения сотрудничества

26 сентября в Токио прошло 12-е совместное заседание Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Японией и Азербайджанской Республикой и заседание Экономического комитета Япония-Азербайджан, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

В мероприятии приняли участие представители государственных органов и частных компаний обеих стран.

Заседание открылось двусторонней встречей сопредседателей совместного заседания - президента SOCAR и председателя Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству Ровшана Наджафа и председателя Экономического комитета Япония-Азербайджан, исполнительного директора ITOCHU Corporation Тэцуя Ямада. Стороны обсудили текущее сотрудничество и рассмотрели новые возможности для партнёрства.

В ходе встречи участники отметили 33-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Японией, подчеркнув стабильное развитие двусторонних связей на основе взаимопонимания и уважения. Особое внимание было уделено экономическому, социальному и гуманитарному сотрудничеству, росту торгового оборота и роли Японии как ключевого партнёра Азербайджана в энергетическом секторе, а также одного из крупнейших иностранных инвесторов.

Обсуждались инвестиционные возможности в Азербайджане, включая производство, сельское хозяйство, транспорт, энергетику, инфраструктуру, связь и высокие технологии. Участники подчеркнули растущую роль Азербайджана как транзитного хаба для развития Среднего коридора, отметив вклад Бакинского международного морского торгового порта, современных железных дорог, международных аэропортов и обновлённой дорожной инфраструктуры.

Заседание также коснулось масштабных проектов восстановления и реконструкции в Карабахе и Восточном Зангезуре, которые предлагают иностранным инвесторам перспективные возможности благодаря богатым природным ресурсам, потенциалу зелёной энергетики, развивающейся инфраструктуре и государственным льготам.

Особое внимание было уделено энергетическому сектору, где ITOCHU и INPEX выступают ключевыми партнёрами в проектах "Азери-Чираг-Гюнешли" и Баку-Тбилиси-Джейхан. Также обсуждалось развитие возобновляемой энергетики и сотрудничество с японскими компаниями в области энергетического перехода и декарбонизации.

Стороны напомнили о проведении Азербайджаном COP29 в прошлом году и выразили благодарность Японии за поддержку конференции. Обсуждались возможности японских компаний внести вклад в цифровую трансформацию экономики Азербайджана через внедрение инновационных решений и передовых технологий.

Отдельно были отмечены участие Азербайджана с национальным павильоном на EXPO в Осаке, культурный и экономический обмен, способствующие укреплению двусторонних связей.

Завершилось заседание подписанием Протокола 12-го совместного заседания Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Японией и Азербайджаном и Экономического комитета Япония-Азербайджан президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и Тэцуя Ямада.

На полях встречи AZPROMO и Японская бизнес-ассоциация ROTOBO подписали Меморандум о сотрудничестве, а также Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана заключила меморандумы с ROTOBO и Tairiku Trading.