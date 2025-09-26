Астероид 2025 SU4 прошел вблизи Земли

Астероид 2025 SU4 диаметром два метра в среду, 24 сентября, приблизился к Земле на минимальное расстояние и прошел вблизи планеты на высоте 20 тыс. м.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Небольшой астероид 2025 SU4 диаметром 2 м пролетел 24 сентября (в среду) совсем близко от планеты, пройдя в 11:30 утра по мск на расстоянии чуть более 20 тыс. км (примерно на высоте расположения спутников GLONASS и GPS)", - написали в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что данный небесный объект не представлял угрозы для Земли и был обнаружен менее чем за 24 часа до сближения.