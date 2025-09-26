Британская торговая палата отмечает активное участие Лондона в экономике Азербайджана

Несмотря на то, что энергетика остается ведущей отраслью экономики Азербайджана, Великобритания уже активно участвует в развитии строительства, сферы услуг, финансов и образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила исполнительный директор Британской торговой палаты в Азербайджане Зибар Гусейнова на Первом Азербайджано-британском политическом диалоге, прошедшем в Университете ADA.

"По сравнению с другими палатами и организациями мы представляем крупнейшее сообщество иностранных инвесторов в Азербайджане. Мы можем делиться ценным опытом и уроками, которые наши инвесторы получили здесь, и они могут служить примером для будущего развития", - отметила она.

Гусейнова подчеркнула роль палаты как платформы для диалога между крупным и локальным бизнесом: "Палата представляет интересы инвесторов и компаний-членов, но при этом охватывает всю цепочку поставок, включая субподрядчиков и малые и средние местные компании. Мы создаем безопасное пространство для обмена мнениями, объединяя крупные корпорации и локальный бизнес. Такой диалог способен вывести двусторонние экономические отношения на новый уровень".

Особое внимание, по ее словам, уделяется цифровизации и передаче знаний: "Мы можем содействовать внедрению британского опыта и стандартов на местный рынок, поддерживая модернизацию различных отраслей".

Кроме того, она отметила новые возможности для сотрудничества: "С выходом новой "Современной индустриальной стратегии" Великобритании в июне 2025 года у нас появилась уникальная возможность согласовать нашу работу с приоритетами британского правительства и ещё больше расширить двустороннее сотрудничество".