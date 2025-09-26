https://news.day.az/officialchronicle/1783477.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства на 80-й сессии Генассамблеи ООН - ВИДЕО На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Президент Ильхам Алиев на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН".
