https://news.day.az/officialchronicle/1783477.html

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства на 80-й сессии Генассамблеи ООН - ВИДЕО

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Президент Ильхам Алиев на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН".