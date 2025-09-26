https://news.day.az/society/1783510.html Хорошая новость для жителей Сумгайыта В Сумгайыте расширяется транспортная сеть. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, запущена новая маршрутная линия под номером 9A. Сообщается, что маршруты № 9 и № 9A будут осуществлять пассажирские перевозки по направлению Сумгайыт-Джейранбатан-Сарай.
Хорошая новость для жителей Сумгайыта
В Сумгайыте расширяется транспортная сеть.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, запущена новая маршрутная линия под номером 9A.
Сообщается, что маршруты № 9 и № 9A будут осуществлять пассажирские перевозки по направлению Сумгайыт-Джейранбатан-Сарай.
Отмечается, что этот шаг направлен на улучшение транспортных возможностей региона и повышение комфорта для пассажиров.
Ранее мы сообщали, что в Баку запускается новый автобусный маршрут.
