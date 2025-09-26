Хорошая новость для жителей Сумгайыта

В Сумгайыте расширяется транспортная сеть.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, запущена новая маршрутная линия под номером 9A.

Сообщается, что маршруты № 9 и № 9A будут осуществлять пассажирские перевозки по направлению Сумгайыт-Джейранбатан-Сарай.

Отмечается, что этот шаг направлен на улучшение транспортных возможностей региона и повышение комфорта для пассажиров.

