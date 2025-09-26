"Задача - откатать две чистые программы, а дальше будь что будет"

Не так давно стало известно, что Владимир Литвинцев будет единственным фигуристом, представляющим Азербайджан на Зимних Олимпийских играх 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Другим азербайджанским спортсменам - одиночнице Наргиз Сулеймановой и дуэту в танцах на льду Саманте Риттер и Даниилу Брыкалову - не удалось завоевать квоты во время олимпийского квалификационного турнира ISU Skate to Milano.

Литвинцев же гарантировал себе участие в Олимпиаде на чемпионате мира 2025, проходившем в Бостоне (США) в марте. На Игры спортсмен поедет не впервые - на Олимпиаде 2022 года в Пекине он занял 18-е место.

Владимир Литвинцев выступает за Азербайджан с 2018 года. В данный момент он тренируется у Виктории Буцаевой в Москве.

В разговоре с İdman.Biz фигурист рассказал о подготовке к Олимпиаде, своих целях и хобби, передает Day.Az.

- Как вы встретили новость о том, что будете единственным азербайджанским фигуристом на Олимпиаде 2026 года?

- Думаю, что азербайджанские спортсмены сделали все возможное во время квалификационного турнира, но, к сожалению, не получилось.

- Вы следили за этим отборочным турниром?

- Мне не удалось, поскольку я сейчас тренируюсь. Но я немного осведомлен.

- Такой результат олимпийского квалификационного турнира добавляет груз ответственности?

- Вне зависимости от того, есть ли другие спортсмены из Азербайджана, у меня будет одинаковое состояние.

- Как проходит ваша подготовка к Олимпиаде?

- Спокойно и планомерно. Со здоровьем тоже все хорошо. Я слушаю тренеров, и мы вместе идем к цели. Ставлю задачу откатать две чистые программы, а дальше будь что будет. Но настрой положительный. К тому же меня поддерживают родители, близкие друзья, тренеры и другие фигуристы. Они играют важную роль в моей подготовке к Олимпиаде и к сезону в целом. Я им за это очень благодарен.

- Какую программу мы увидим на Олимпиаде?

- Мы готовим новую программу. Скоро будут проходить соревнования в Казахстане и вы сможете увидеть ее там. А пока пусть она останется в секрете.

- Поделитесь хотя бы настроением программы?

- Скажу так: произвольная программа будет продолжением "Джокера" (речь о произвольной программе Литвинцева, которая полюбилась зрителями фигурного катания - прим. автора).

- Какой элемент в вашей новой программе является самым сложным?

- Не могу сказать. Все элементы одновременно сложные и легкие. Надо кататься чисто, вот и все.

- А что насчет любимого элемента?

- Мне нравится дорожка шагов в короткой и произвольной программах. Мне, в принципе, фигурное катание нравится, понимаете? Поэтому не могу выделить один элемент.

- Завершая тему Олимпиады, как вы думаете, кто является фаворитом в одиночном фигурном катании среди мужчин?

- Американский фигурист Илья Малинин.

- Планируете приехать в Баку до Олимпиады?

- Пока не определилось расписание соревнований, но надеюсь, что получится.

- К слову, как часто вы приезжаете в Азербайджан?

- В прошлом году я приезжал примерно четыре-пять раз. Сейчас даже не могу сосчитать.

- Насколько вам удалось погрузиться в культуру страны за годы в сборной Азербайджана?

- Мне безумно нравится азербайджанская еда, особенно плов и различное мясо. Баку - очень современный город с множеством красивых мест. Мне удалось погулять по небольшим улочкам, побывать в Старом городе (İçərişəhər - прим.авт.). Также в Азербайджане очень приятный климат и хорошие дороги.

- А ваша семья приезжала в Азербайджан?

- Моей семье не удалось пока побывать в Азербайджане, но в ближайшее время надеюсь получится. Я же в основном приезжаю, чтобы сделать документы, различные визы. Какое-то время тренировался в Баку...

- И как вам наша ледовая арена?

- Это замечательный ледовый комплекс!

- В Баку в данный момент впервые проходит Гран-при по фигурному катанию. Как думаете, это повлияет на развитие этого вида спорта в стране?

- Думаю, да. Я очень рад, что Гран-при состоялось. Это успех для страны и федерации. Надеюсь, благодаря этому событию все больше людей проникнутся фигурным катанием, что поспособствует популяризации этого вида спорта в Азербайджане.

- Недавно вы окончили ВУЗ и стали дипломированным тренером по фигурному катанию. Как удавалось совмещать учебу и тренировки?

- Я учился заочно. В любом случае было тяжело, но я справился.

- Планируете быть тренером после завершения карьеры?

- Поживем-увидим.

- Чем вы занимаетесь помимо фигурного катания? Следите за другими видами спорта?

- Мне нравится хоккей, иногда поглядываю футбол. Но не скажу, что фанатею от других видов спорта.

- А интересуетесь ли азербайджанским спортом? Например, наша футбольная команда "Карабах" недавно выиграла первый матч в Лиге Чемпионов...

- Я очень рад. Это хорошее достижение для азербайджанской команды. В ближайшее время обязательно посмотрю запись этого матча. Я также знаю, что в Азербайджане очень развиты борьба, каратэ, бокс.

- Помимо спорта в вашей жизни есть музыка. С чего началось это увлечение?

- В детстве мама отвела меня на уроки по игре на фортепиано, и с тех пор музыка всегда в моей жизни. Когда есть свободное время и силы, я играю на инструменте. Люблю слушать музыку и она помогает мне в спорте - я лучше чувствую и понимаю такт. Так что, это хобби помогает мне в фигурном катании.

Кроме того, занимаюсь монтажом музыки для выступлений. Я делаю это как и для других фигуристов, так и в данный момент для своей олимпийской программы. Знакомые тренеры и спортсмены доверяют мне в данном вопросе, но сейчас у меня нет времени заниматься этим для других. Это все-таки очень энергозатратно.

- А как происходит процесс отбора музыки?

- Совместно с тренерами. И они, и я предлагаем варианты композиции и затем приходим к компромиссу. В этот раз музыку для Олимпиады предложил я. У меня уже были заготовки, всем все понравилось. Но отмечу, что слишком погружаться в сферу музыки я не хочу. Спорт у меня в приоритете.

- Напоследок поделитесь своими любимыми музыкантами?

- Слушаю все, что в плейлисте.