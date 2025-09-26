Омбудсмен взяла под контроль защиту прав 7 азербайджанцев, возвращённых из Сирии

17 сентября 2025 года 7 граждан Азербайджана - 1 женщина и 6 детей, содержавшихся в лагерях на территории Сирийской Арабской Республики, были доставлены в нашу страну.

Об этом сообщили Day.Az в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

Отмечается, что по поручению уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмена) Сабины Алиевой сотрудники Аппарата провели встречу с лицами, размещенными в учреждении социального обслуживания Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения, был рассмотрен вопрос обеспечения их прав.

На встрече была предоставлена информация о полномочиях, деятельности и возможностях обращения к омбудсмену, а также даны рекомендации по социальной адаптации детей, документированию и другим вопросам. Также были проведены беседы с руководителем и сотрудниками учреждения, была получена информация о работе, проведенной с размещенными лицами.

Вопрос находится на контроле ​​омбудсмена.