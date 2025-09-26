От Гянджи до Ханкенди: III Игры стран СНГ меняют географию спорта в Азербайджане

В Азербайджане стартуют III Игры стран СНГ, и впервые география мультиспортивных соревнований, проводимых в нашей стране, полностью региональная. Центром станет Гянджа, но соревнования пройдут и в Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гейгеле и Ханкенди.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, это решение принципиально меняет привычную для международных турниров логику столичного фокуса и превращает регионы в главную арену событий.

С 28 сентября по 8 октября семь городов примут (а некоторые уже принимают) старты по 23 видам спорта на двенадцати площадках, а церемонии открытия и закрытия состоятся на Гянджинском городском стадионе. Масштаб впечатляет и по составу участников, а их общее количество, включая спортсменов и сопровождающих лиц, достигает порядка 5,5 тысяч человек.

Самая большая команда у хозяев: за Азербайджан выступят 349 атлетов, далее среди стран СНГ следуют Россия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан. Всего будет разыграно 246 комплектов наград, что подчеркивает статус турнира и его конкурентность.

Для регионов страны эти Игры - больше чем медальный зачет. Это ускоритель инфраструктурных перемен. Все последние десятилетия здесь открываются и модернизируются арены, и новый импульс получили объекты в Гяндже и других городах. Распределенная модель проведения заставляет думать не только о поле и трибунах, но и о транспортной логистике, гостиничном фонде, медицинском и волонтерском обеспечении, цифровых сервисах для зрителей. После турнира все это останется жителям и спортивным школам, повышая доступность качественной подготовки и уровня сервиса.

Особый символизм придает Играм включение освобожденных территорий, в частности Ханкенди. Появление там официальных стартов означает возвращение спорту роли культурного и человеческого мостика. Для молодых спортсменов это шанс увидеть карьерную траекторию в родном крае, а для тренеров и администраторов - возможность перенять лучшие практики организации соревнований, безопасности и клиентского сервиса. Факт регионального проведения важен и с точки зрения национальной интеграции: болельщики в разных городах получают общий опыт праздника спорта.

Не менее важен управленческий эффект. Тысячи волонтеров проходят обучение, отрабатывая стандарты работы со сборными, прессой и болельщиками. Из этой волны вырастут будущие диспетчеры турниров, руководители арен, специалисты по билетным системам и медиакоммуникациям. Такие кадры становятся фундаментом новой спортивной экономики, где на первый план выходят технология, аналитика и клиентоориентированность. Для молодежи это реальный социальный лифт и возможность найти профессию не только на дорожке и площадке, но и за кулисами организации событий.

Формат региональных Игр буквально распаковывает интерес к спорту вне мегаполиса. Доступные билеты делают поход на соревнования семейным досугом, а живой контакт со спортсменами подталкивает детей к занятиям в секциях. Для федераций это шанс расширить скаутинг и увидеть таланты из районов, куда редко заходят крупные турниры. Для местного бизнеса - рост выручки в гостиницах, транспорте и общепите, а также тестирование сервисов, которые пригодятся на будущих стартах и международных сборах.

Азербайджан уже давно доказал, что умеет принимать масштабные события. Но III Игры стран СНГ - шаг вперед именно за счет региональной философии. Календарь распределен так, чтобы города дополняли друг друга, а зрители могли без лишних переездов посмотреть разные виды спорта. В Гяндже открыт современный Дворец спорта, на городском стадионе готовятся церемонии, в Габале пройдет футбольный турнир, а в Мингячевире традиционно силен водный блок. Все это складывается в экосистему, где каждая площадка отвечает за свою роль, а страна коллективно накапливает опыт крупной организации.

Подготовка к соревнованиям закреплена на уровне государства: успешно функционирует Оргкомитет, который координирует работу министерств. На профильных площадках уже прошли тестовые соревнования и тренировки сборных, работают все соответствующие сервисы. Прием команд идет по графику, а спортивное расписание составлено так, чтобы зрители могли комбинировать посещение разных дисциплин в один день.

Старт в конце сентября - не точка, а начало длинной дистанции. Если потенциал Игр будет конвертирован в постоянные турниры, лиги и детские фестивали, страна получит эффект умножения. Региональные команды станут заметнее, тренерские штабы - смелее, спортивный туризм - разнообразнее. А главное, тысячи мальчишек и девчонок из Гянджи, Евлаха, Мингячевира, Габалы, Шеки, Гейгеля и Ханкенди поверят, что путь в большой спорт начинается рядом с домом.