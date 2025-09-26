Умер Тигран Кеосаян

Умер российский пропагандист, провокатор Тигран Кеосаян.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Маргарита Симоньян. Кеосаян был ее сожителем.

Долгое время он находился в коме. В январе этого года у него произошла клиническая смерть, после чего он так и не пришел в сознание. Почти девять месяцев он провел в бессознательном состоянии, подключенный к аппаратам жизнеобеспечения. Накопившиеся проблемы с сердцем и перенесенные инфаркты окончательно подорвали его здоровье.

Ночью 26 сентября сердце 59-летнего Кеосаяна остановилось, и он умер, не выходя из комы.