https://news.day.az/world/1783525.html Умер Тигран Кеосаян Умер один из главных шутов российской пропаганды, провокатор Тигран Кеосаян. Как передает Day.Az, об этом сообщила Маргарита Симоньян. Кеосаян был ее сожителем. Долгое время он находился в коме. В январе этого года у него произошла клиническая смерть, после чего он так и не пришел в сознание.
Долгое время он находился в коме. В январе этого года у него произошла клиническая смерть, после чего он так и не пришел в сознание. Почти девять месяцев он провел в бессознательном состоянии, подключенный к аппаратам жизнеобеспечения. Накопившиеся проблемы с сердцем и перенесенные инфаркты окончательно подорвали его здоровье.
Ночью 26 сентября сердце 59-летнего Кеосаяна остановилось, и он умер, не выходя из комы.
