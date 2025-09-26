Представлен запрещенный для авиаперевозок ноутбук Energizer

Французская компания Avenir Telecom объявила о запуске новой линейки ноутбуков под брендом Energizer, главным конкурентным преимуществом которых стала сверхвысокая автономность. Однако преимущество новинки может оказаться недостатком, сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В серию вошли три модели: Energizer EnergyBook Pro 15, EnergyBook Pro XL 18 и EnergyBook Pro Ultra. Последняя получила 18-дюймовый дисплей с разрешением 1920х1200 пикселей, процессор AMD Ryzen 5, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и накопитель NVMe SSD объемом 512 ГБ. Устройство оснащено стандартным набором портов: USB-C, USB 3.0, HDMI, SD-кардридером и 3,5-мм аудиоразъемом.

Ключевой особенностью новинки является аккумулятор емкостью 192 Вт*ч, который, по данным производителя, обеспечивает до 28 часов активной работы или до семи дней в режиме ожидания.

Однако столь высокая емкость создает ограничения при авиаперевозках. Согласно правилам Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и аналогичных органов в других странах, устройства с аккумуляторами свыше 160 Вт*ч запрещены к перевозке в салоне самолета, а батареи от 100 Вт*ч требуют специального разрешения авиакомпании. Таким образом, ноутбук Energizer ориентирован преимущественно на наземное использование.

Цена на линейку стартует с €449.