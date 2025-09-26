28 дзюдоистов будут представлять Азербайджан на III Играх стран СНГ
В соревнованиях по дзюдо на III Играх стран СНГ Азербайджан будут представлять 28 спортсменов.
Как сообщили İdman.biz в Федерации дзюдо Азербайджана, в турнире примут участие 16 юношей и 12 девушек, которые будут соревноваться в 16 весовых категориях.
Среди девушек на татами выйдут: Сунай Саламова (40 кг), Гюльшан Гусейнова и Хадиджа Абдуллаева (обе 44 кг), Лейла Алекперова и Нармин Агамирзазаде (обе 48 кг), Айсун Мамедова (52 кг), Назакет Велиева и Гюльназ Мамедтагиева (обе 57 кг), Айдан Алиева (63 кг), Фидан Джалилли и Масума Мамедли (70 кг), Земфира Алиева (+70 кг).
Среди юношей Азербайджан будут представлять: Девид Махмудов и Анар Гулиев (оба 50 кг), Ибрагим Талыбов и Мамедали Гусиев (55 кг), Зейд Алескеров и Роял Гаибов (60 кг), Гусейн Гусейнов и Фахри Сахибзаде (66 кг), Садиг Мамедов и Юсиф Назар (73 кг), Мухаммед Агакишиев и Абдулла Рахматов (81 кг), Нуреддин Алиев и Саид Гусейнов (90 кг), Тунар Фарзалиев и Субхан Ахундов (+90 кг).
Отметим, что в соревнованиях по дзюдо наряду с азербайджанскими спортсменами примет участие 91 спортсмен (50 юношей, 41 девушка) из Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Турнир пройдет 4-5 октября в Гейгельском Олимпийском спортивном комплексе.
