В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Чехией достиг рекордного уровня в 1,2 миллиарда долларов США.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов на приёме в Баку.

"За первые месяцы текущего года объём торговли уже превысил 700 миллионов долларов США. Эти показатели делают Чешскую Республику четвёртым по величине экспортным партнёром и восьмым по общему объёму торговым партнёром Азербайджана", - подчеркнул он.

Замминистра также отметил важность гуманитарного сотрудничества. В прошлом году в Праге был открыт Азербайджанский дом. По его словам, развитие связей в сферах культуры, науки и образования способствует укреплению контактов между людьми.

"Мы уверены, что благодаря нашим совместным усилиям дружба и стратегическое партнёрство между Азербайджаном и Чешской Республикой будут и впредь расширяться на благо наших народов", - добавил Шарифов.