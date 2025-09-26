Азербайджан выходит на глобальную инвестиционную арену

Автор: Байрам Эльшадов

В сентябре 2025 года, во время участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Президент Ильхам Алиев провёл ряд встреч с руководителями крупнейших инвестиционных корпораций мира - Blackstone, Brookfield, Neuberger Berman, Ares, Global Infrastructure Partners и Franklin Templeton. Эти переговоры стали ярким подтверждением стремления Азербайджана занять стратегическое место в системе глобальных потоков капитала, инфраструктуры и геополитики.

Совокупные активы этих шести гигантов превышают 5 трлн долларов - больше, чем ВВП Великобритании или Франции, и сопоставимы с объёмом экономики всей Латинской Америки. Эти компании - не просто финансовые институты. Направляя инвестиции в аэропорты, энергетические сети, логистические комплексы, цифровые платформы, школы и больницы, они формируют фундамент современной экономики. Для Азербайджана участие в диалоге с такими игроками - это признание его устойчивости, благоприятного инвестиционного климата и ключевого географического положения.

Глобальные инвесторы как архитекторы роста

Влияние этих структур ощущается во всём мире. Blackstone, крупнейший инвестор в недвижимость, владеет более чем 12 тысячами объектов и 46 млн кв. м логистических площадей - это сопоставимо с полным складским фондом Польши. Приобретение сети Hilton за 26 млрд долларов изменило мировой гостиничный рынок, а инвестиции в студенческое жильё и арендуемые комплексы преобразили города в США и Европе.

Brookfield - один из крупнейших операторов возобновляемой энергетики. Компания управляет 46 гигаваттами мощностей и реализует проекты на более чем 200 гигаватт. Долгосрочные контракты с Microsoft и Google увязывают цифровую экономику с "зелёным" переходом, а совместное владение Westinghouse гарантирует сохранение ядерной энергетики как основы глобальной энергетической безопасности.

Global Infrastructure Partners - крупнейший частный инвестор в аэропорты. В его портфеле London Gatwick, аэропорты Сиднея и Эдинбурга, а также итальянская сеть высокоскоростных поездов Italo. В 2024 году GIP объявил о партнёрстве с Microsoft, MGX из Абу-Даби и Nvidia на 30 млрд долларов для строительства дата-центров нового поколения, где традиционная инфраструктура соединяется с искусственным интеллектом.

Ares активно финансирует энергетический переход в Европе. Его инвестиции в размере €2 млрд в компанию Plenitude направлены на создание 15 гигаватт мощностей ВИЭ к 2030 году. Параллельно разворачивается одна из крупнейших сетей зарядных станций для электромобилей - к 2030 году их число превысит 30 тысяч.

Franklin Templeton, управляя активами на сумму 1,6 трлн долларов, усиливает позиции в развивающихся регионах. В 2024 году фонд получил мандат на управление Национальным инвестиционным фондом Узбекистана объёмом $1,7 млрд, готовя государственные предприятия к IPO и глубже интегрируя Центральную Азию в мировую финансовую систему.

Все эти проекты показывают: глобальные управляющие активами сегодня - не просто инвесторы, а архитекторы современной экономики, определяющие энергетику будущего, цифровую инфраструктуру и доступ к образованию и здравоохранению.

Экономическая трансформация Азербайджана

Для Азербайджана этот международный интерес стал результатом двадцатилетних реформ. Страна, некогда зависимая от экспорта углеводородов, диверсифицировала экономику под руководством президента Алиева. С 2004 года в экономику вложено более $344 млрд, из которых $213 млрд направлены в несырьевые сектора.

Институциональные реформы, модернизация и политическая стабильность позволили Азербайджану стать связующим звеном между Европой, Азией и Ближним Востоком. Его роль в обеспечении энергетической безопасности Европы резко возросла после конфликта России и Украины, а новые возможности в области искусственного интеллекта, дата-центров и возобновляемой энергетики делают страну всё более привлекательной для инвесторов.

Миротворческие инициативы с Арменией, поддержанные международными партнёрами, дополнительно повысили привлекательность страны. Восстановительные проекты на освобождённых территориях открывают перед инвесторами новые возможности с высоким потенциалом доходности.

SOFAZ: инвестиции в будущее поколений

Ключевым инструментом экономической стратегии является Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ). Основанный в 1999 году с капиталом всего $271 млн, сегодня он управляет почти $70 млрд и стал одним из самых авторитетных суверенных фондов мира.

Первоначально SOFAZ инвестировал в государственные облигации, но с 2012 года начал диверсификацию - в акции, недвижимость, инфраструктуру и золото. Партнёрство с ведущими мировыми управляющими обеспечило не только высокую доходность, но и доступ к передовым технологиям и практикам. Репутация Фонда как прозрачного и надёжного партнёра укрепила его позиции в международных финансах.

SOFAZ финансирует ключевые инфраструктурные проекты - железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, Южный газовый коридор, а также образовательные программы для азербайджанской молодёжи за рубежом. Превращая природные ресурсы в человеческий капитал, Фонд демонстрирует образцовую модель ответственного управления национальным богатством.

Новый этап

Посыл из Нью-Йорка очевиден: Азербайджан больше не воспринимается как периферийный рынок. Благодаря стратегической дипломатии, дальновидному лидерству и взвешенному управлению суверенными активами страна заняла место надёжного и перспективного партнёра на мировой инвестиционной арене.

Взаимодействие с крупнейшими мировыми инвесторами подчёркивает не только растущую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы и региона, но и его более широкую миссию - стать перекрёстком потоков капитала, инноваций и устойчивого развития.

Сегодня, когда глобальные инвесторы ищут стабильные и надёжные юрисдикции, Азербайджан позиционирует себя не просто получателем капитала, а государством, которое помогает формировать направления мировых финансовых потоков.