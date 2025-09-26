Назван фатальный недостаток самого дорогого iPhone

Флагманский iPhone 17 Pro оказался плохо защищен от царапин. Об этом заявил YouTube-блогер JerryRigEverything, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Энтузиаст напомнил, что самый дорогой смартфон Apple - он доступен в продаже за 1099-1999 долларов - получил алюминиевый корпус вместо титанового. В ходе тестов блогер выяснил, что анодированный алюминиевый слой на корпусе iPhone 17 Pro и 17 Pro Max "плохо прилегает к углам". В этой связи его достаточно легко повредить с помощью острых предметов.

В ходе демонстрации JerryRigEverything удалось поцарапать корпус телефона с помощью ключей, монет, иголок и прочих острых или крепких предметов. Эту особенность специалист назвал фатальным недостатком девайса. "Apple не добавила фаску, скругление или радиус вокруг плато камеры, и я думаю, что это было намеренно, чтобы он выглядел круче", - заметил автор.

При этом флагман получил достаточно крепкий корпус, который выдерживает сильное сжатие. Блогер попытался деформировать смартфон, сжимая его руками, но у него это не получилось.