Европейская страна нашла способ задобрить США

Власти Швейцарии нашли способ задобрить США и снизить введенные пошлины. Как пишет Financial Times (FT), европейская страна предложила закупать американское вооружение и энергоносители, в том числе обогащенный уран и СПГ, а также инвестировать в экономику США. Источники издания полагают, что это поможет снизить введенные 39-процентные тарифы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Сообщается, что стороны ведут переговоры. "Они все еще идут, однако я бы не рассчитывал на незамедлительную сделку", - прокомментировал глава американской торговой палаты в Швейцарии (Swiss AmCham) Рахул Сахгал.
