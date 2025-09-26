Meta введет платную подписку для отключения рекламы

Американская компания Meta в ближайшее время предоставит британским пользователям Facebook и Instagram возможность по платной подписке отключить показ рекламы в этих соцсетях. Об этом говорится в сообщении компании.

Данная возможность будет стоить 3,99£ в месяц на мобильных устройствах на базе iOS и Android. В веб-версии - 2,99£.