https://news.day.az/hitech/1783571.html Meta введет платную подписку для отключения рекламы Американская компания Meta в ближайшее время предоставит британским пользователям Facebook и Instagram возможность по платной подписке отключить показ рекламы в этих соцсетях. Об этом говорится в сообщении компании. Данная возможность будет стоить 3,99£ в месяц на мобильных устройствах на базе iOS и Android. В веб-версии - 2,99£.
Meta введет платную подписку для отключения рекламы
Американская компания Meta в ближайшее время предоставит британским пользователям Facebook и Instagram возможность по платной подписке отключить показ рекламы в этих соцсетях. Об этом говорится в сообщении компании.
Данная возможность будет стоить 3,99£ в месяц на мобильных устройствах на базе iOS и Android. В веб-версии - 2,99£.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре