В DFC рассказали о ключевом направлении Транскаспийского коридора для США

Транскаспийский коридор является ключевым направлением для США с точки зрения внешней политики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил глава инвестиционного департамента Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Конор Коулман на шестом ежегодном Каспийском бизнес-форуме в Нью-Йорке, организованном Центром каспийской политики (Caspian Policy Center, CPC) совместно с посольствами стран Каспийского региона.

Говоря о значении транскаспийской торговли для международных рынков, Коулман отметил усилия США по поддержке её развития. "Каспийский коридор - это ключевое направление для правительства США с точки зрения внешней политики. Наша работа опирается на давнюю историю поддержки США экономического развития в Центральной Азии", - подчеркнул он.

"DFC работает над созданием безопасных и стратегически значимых инвестиционных коридоров и экономических зон - очевидно, это напрямую связано с растущим значением Среднего коридора", - добавил Коулман.

Он также отметил стратегический потенциал, открывшийся благодаря парафированию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном: "Недавняя историческая мирная договорённость между Арменией и Азербайджаном знаменует начало новой эры, которая сулит большие перспективы для укрепления безопасности и экономического роста в регионе".