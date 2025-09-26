Средний коридор - важное дополнение к существующим транзитным маршрутам

Средний коридор является важным дополнением к существующим транзитным маршрутам.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия на шестом ежегодном Caspian Business Forum в Нью-Йорке, организованном Caspian Policy Center (CPC) совместно с посольствами стран Каспийского региона.

Дарсалия отметил растущее значение транспортной связности региона через проекты, такие как Средний коридор. "Средний коридор представляет собой не просто альтернативу, но жизненно важное дополнение к существующим транзитным маршрутам", - подчеркнул он.

"Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и глубоководный порт Анаклия - это часть нашей миссии по инвестициям в связность. Но связность - это не только физическая инфраструктура, это также сотрудничество, гармонизация, эффективность таможенного оформления и цифровая интеграция", - добавил заместитель министра.

Дарсалия также коснулся важной работы Грузии по привлечению инвестиций, отметив: "Грузия - это не просто транзитная страна, это инвестиционная площадка, где борются с коррупцией и создается благоприятная налоговая среда для компаний, работающих в регионе".