Парламент Словакии утвердил положение о двух полах

Национальный совет (парламент) Словакии закрепил в конституции страны определение, признающее только два пола - мужской и женский.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, информацию об этом распространил телеканал Markiza.

За внесение предложенных правительством поправок проголосовало 90 из 99 присутствовавших на парламентском заседании депутатов. Значительная часть оппозиционных фракций воздержалась от участия в голосовании. Телеканал отметил, что конституционные поправки были одобрены минимальным необходимым числом голосов, согласно действующему законодательству - 90 из 150 членов парламента.

Теперь поправки будут переданы президенту Словакии Петеру Пеллегрини для подписания. В Братиславе ожидают, что глава государства поддержит изменения, поскольку они направлены на укрепление суверенитета страны в вопросах защиты института брака и семьи, а также неприкосновенности частной и семейной жизни.