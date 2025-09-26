https://news.day.az/azerinews/1783634.html Şəkidə batut gimnastikası üzrə ölkə birinciliyi keçirilib - FOTO 26 sentyabr tarixində Şəki şəhərində batut gimnastikası üzrə 9-cu ölkə birinciliyi təşkil olunub. Yarış, qarşıdan gələn III MDB Oyunları öncəsi sınaq xarakteri daşıyıb.
Day.Az xəbər verir ki, birincilikdə "Ocaq Sport" Klubu və Bakı Gimnastika Məktəbinin idmançıları kiçiklər (2016-2018), uşaqlar (2013-2015), yeniyetmələr (2011-2012) və gənclər (2009-2010) yaş kateqoriyalarında fərdi və sinxron proqramlarda bacarıqlarını nümayiş etdiriblər.
Böyüklər yaş kateqoriyasında isə milli komandanın üzvləri nümunəvi çıxışlarla tamaşaçıların qarşısına çıxıblar.
