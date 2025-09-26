https://news.day.az/world/1783632.html Китайский J-50 впервые сфотографировали на земле Новый китайский самолет, который может быть истребителем шестого поколения, впервые сфотографировали на земле, а не в полете, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. На фотографии виден прототип самолета, разрабатываемого Шэньянской авиастроительной корпорацией (Shenyang Aircraft Corporation, SAC).
Китайский J-50 впервые сфотографировали на земле
Новый китайский самолет, который может быть истребителем шестого поколения, впервые сфотографировали на земле, а не в полете, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На фотографии виден прототип самолета, разрабатываемого Шэньянской авиастроительной корпорацией (Shenyang Aircraft Corporation, SAC). Истребитель, известный под обозначениями J-XDS и J-50, стоит на взлетно-посадочной полосе.
Одноместную машину построили по схеме "бесхвостка". Также у нее нет развитого вертикального оперения. Считается, что двухдвигательный самолет поступит на вооружение палубной авиации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре