В этих частях Баку жилье дешевеет - ВИДЕО
В Йени Гюнешли жилье дорожает, а в Хырдалане и Масазыре - дешевеет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, на сайтах объявлений фиксируется заметный рост цен на недвижимость в Сураханском районе столицы, особенно в поселке Йени Гюнешли. Отмечается, что после публикации информации о возможном открытии станции метро в этом районе стоимость квартир выросла на 5-10 тысяч манатов. В настоящее время цены на недвижимость в Новом Гюнешли колеблются в пределах от 50 до 800 тысяч манатов.
По словам эксперта по вопросам недвижимости Эльнура Фарзалиева, сейчас в Йени Гюнешли стоимость объектов, которые чаще всего становятся предметом ипотеки, увеличилась примерно на 10%, а к концу года прогнозируется рост на 18%.
В то же время в районах Хырдалан и Масазыр наблюдается обратная тенденция - снижение цен. Сейчас недвижимость в поселке Масазыр стоит от 26 до 270 тысяч манатов, а в Хырдалане - от 23 до 250 тысяч.
Эльнур Фарзалиев отметил, что причиной этого является массовый выход на рынок квартир и частных домов.
По его словам, в районах с высокой плотностью населения и пробками в дальнейшем также ожидается падение цен на недвижимость.
