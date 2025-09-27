Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии городского стадиона в Гяндже

27 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии городского стадиона в Гяндже.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется