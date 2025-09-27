Сахиба Гафарова поделилась публикацией в связи с 27 сентября - Днем памяти

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова поделилась в своей социальной сети публикацией, посвященной Дню памяти - 27 сентября.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"27 сентября - День памяти

 

Чтим память наших шехидов с гордостью и уважением!".