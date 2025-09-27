https://news.day.az/politics/1783703.html Сахиба Гафарова поделилась публикацией в связи с 27 сентября - Днем памяти - ФОТО Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова поделилась в своей социальной сети публикацией, посвященной Дню памяти - 27 сентября. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "27 сентября - День памяти Чтим память наших шехидов с гордостью и уважением!".
Сахиба Гафарова поделилась публикацией в связи с 27 сентября - Днем памяти - ФОТО
Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова поделилась в своей социальной сети публикацией, посвященной Дню памяти - 27 сентября.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"27 сентября - День памяти
Чтим память наших шехидов с гордостью и уважением!".
