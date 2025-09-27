В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны

В связи с Днем памяти (27 сентября) на всей территории Азербайджана минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны.

Как сообщает в субботу Day.Az, в 12:00 движение всех транспортных средств на автомагистралях было остановлено, а с судов и поездов были поданы сигналы.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.