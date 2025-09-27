Футбольный уик-энд: соперники "Карабаха" и противостояние европейских грандов

Наступивший уик-энд обещает стать богатым на матчи в ведущих европейских футбольных лигах.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, рассмотрим самые интересные противостояния в ведущих чемпионатах Европы, а также встречи с участием соперников агдамского "Карабаха" в групповой стадии Лиги чемпионов.

АПЛ: противостояние непобежденных

Пожалуй, центральным событием шестого тура Английской премьер-лиги станет противостояние действующего чемпиона Англии "Ливерпуля" и "Кристал Пэлас". Оба клуба остаются единственными, кто не познал горечи поражения. Если для мерсисайдцев это результат закономерный, то лондонцы преподнесли сюрприз.

В предстоящем матче в составе "Ливерпуля" не сыграет новичок клуба Уго Экитике, ставший лидером атак команды. В предыдущем туре он получил две желтые и красную карточку за то, что снял футболку во время празднования гола. В составе "Кристал Пэлас" также отсутствуют несколько игроков основы.

Напомним, "Ливерпуль" является соперником агдамского "Карабаха" в групповой стадии Лиги чемпионов, но команды встретятся лишь 28 января 2026 года в Ливерпуле.

Другой соперник агдамцев - лондонский "Челси" - в отчетном туре примет "Брайтон" и считается фаворитом.

Интересно будет также последить за "Манчестер Юнайтед", который на выезде сыграет с "Брентфордом". После важной победы над "Челси" (2:1) подопечные Рубена Аморима наверняка захотят развить успех. Два других фаворита - "Манчестер Сити" и "Арсенал" - сыграют с "Бернли" и "Ньюкаслом".

После пяти туров "Ливерпуль" с 15 очками уверенно лидирует в таблице, опережая "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Борнмут" на пять очков.

Ла Лига: мадридское дерби

Центральный матч седьмого тура чемпионата Испании - мадридское дерби между "Реалом" и "Атлетико". Это будет 241-е дерби, в котором "Реал" побеждал 123 раза, "Атлетико" - 59, остальные матчи завершились вничью.

Подопечные Хаби Алонсо выиграли все шесть предыдущих матчей и с 18 очками возглавляют таблицу, а "Атлетико" идет лишь девятым. Однако игра на своем поле может придать команде уверенности.

"Барселона", идущая второй с 16 очками, примет "Реал Сосьедад".

Соперник "Карабаха" в Лиге чемпионов "Атлетик Бильбао", занимающий шестое место, сыграет в гостях с "Вильярреалом".

Напомним, "Карабах" встретится с "Атлетиком" в Бильбао 22 октября.

Серия А: противостояние лидеров с преследователями

Центральный матч пятого тура Серии А - встреча "Наполи" и "Милана". Для неаполитанцев, лидирующих с 12 очками, это будет серьезное испытание: "Милан" в начале сезона показывает хорошую игру, особенно с ветераном Модричем.

"Карабах" сыграет с "Наполи" 25 ноября на стадионе имени Диего Марадоны.

"Ювентус", идущий вторым, дома встретится с "Аталантой", а "Интер" сыграет на выезде с "Кальяри".

Бундеслига: гегемония чемпиона

"Бавария" уже провела матч пятого тура, дома разгромив "Вердер" 4:0.

"Боруссия" Дортмунд в этом туре сыграет на выезде с "Майнцем" и считается фаворитом.

"Байер", неудачно начавший сезон и сменивший тренера, сыграет с "Санкт-Паули". Учитывая форму хозяев, именно гамбургский клуб выглядит фаворитом.

Соперник "Карабаха" - франкфуртский "Айнтрахт", занимающий шестое место, встретится в гостях с "Боруссией" Менхенгладбах (17-е место) и должен взять три очка. Игра "Карабаха" с франкфуртцами пройдет в Баку 21 января.

Лига 1: гонка лидеров

Во Франции сразу пять клубов - "Марсель", "ПСЖ", "Монако", "Лион" и "Страсбур" - имеют по 12 очков. "Марсель" уже сыграл в шестом туре, обыграв "Страсбур" 2:1.

"ПСЖ" примет "Осер", "Лион" сыграет с "Лиллем", а "Монако" встретится с "Лорьяном".

Суперлига Турции: рекорд "Галатасарая"

"Галатасарай" уже провел матч седьмого тура, обыграв "Аланьяспор" 1:0 и установив рекорд Турции - семь побед подряд на старте чемпионата.

"Фенербахче" примет "Антальяспор", а "Бешикташ" сыграет дома с "Коджаэлиспором".

"Галатасарай" уверенно лидирует в таблице с 21 очком, опережая "Гезтепе" и "Фенербахче" на девять.

Бонус

Соперник "Карабаха" в Лиге чемпионов "Копенгаген" в десятом туре сыграет с "Сеннерйюске".

После девяти туров датчане набрали 17 очков и идут третьими, уступая "Орхусу" (20).

Матч "Карабах" - "Копенгаген" состоится 1 октября на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Начало - в 20:45.