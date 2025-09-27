https://news.day.az/society/1783732.html Переименована II Аллея шехидов в Баку Вторая Аллея шехидов, где похоронены Национальный герой Полад Гашимов и шехиды Отечественной войны, получила новое название. Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана. Теперь аллея будет называться Военным мемориальным кладбищем.
Переименована II Аллея шехидов в Баку
Вторая Аллея шехидов, где похоронены Национальный герой Полад Гашимов и шехиды Отечественной войны, получила новое название.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
Теперь аллея будет называться Военным мемориальным кладбищем.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре