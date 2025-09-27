Переименована II Аллея шехидов в Баку

Вторая Аллея шехидов, где похоронены Национальный герой Полад Гашимов и шехиды Отечественной войны, получила новое название.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Теперь аллея будет называться Военным мемориальным кладбищем.