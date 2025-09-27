На рынках усиливается налоговый контроль

В Азербайджане усиливается налоговый контроль за арендаторами торговых точек на рынках.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, с 1 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, принятые в конце прошлого года для обеспечения контроля на рынках. Согласно изменениям, арендаторы смогут фактически осуществлять деятельность только после того, как арендованные ими объекты будут поставлены на учет в налоговых органах. Обеспечить выполнение этого обязательства должны владельцы рынков.

Кроме того, если объекты недвижимости на рынках используются для предпринимательской деятельности, на входе в торговый объект должна быть размещена информация о его постановке на учет в налоговых органах - с указанием имени налогоплательщика и его VÖEN.

Экономист Халид Керимли отметил, что данные изменения не распространяются на сельскохозяйственные рынки.

Некоторые арендаторы также сообщили, что им уже поступили предупреждения от руководства рынков в связи с новыми требованиями.

Депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов в интервью телеканалу Xəzər TV подчеркнул, что изменения направлены на предотвращение незаконной предпринимательской деятельности и усиление учетной дисциплины. Это позволит пресечь неучтенную деятельность на рынках, официально оформить арендные платежи и обеспечить законное функционирование владельцев рынков. В то же время, по его словам, возможен искусственный рост цен.

Парламентарий добавил, что для недопущения необоснованного подорожания соответствующим структурам необходимо усилить мониторинг на рынках. Ведь цель изменений - не рост цен и расходов, а совершенствование учетной системы и обеспечение прозрачности.

