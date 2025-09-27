Хроника Победы: Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

27 сентября под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности.

Глава государства выступил на заседании.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Как вы знаете, сегодня рано утром вооруженные силы Армении совершили очередную военную провокацию против Азербайджана. В результате этой провокации у нас имеются потери как среди гражданского населения, так и среди военнослужащих. Это еще раз показывает, что Армения продолжает оккупационную политику против Азербайджана, и эта политика демонстрирует всему миру фашистскую сущность Армении.

Получив рано утром информацию, я связался с министром обороны, руководителями других соответствующих структур, дал соответствующие поручения, на основании которых в настоящее время Азербайджанская армия начала широкомасштабную контрнаступательную операцию.

Должен сказать, что военная провокация Армении была спланированной. Они готовились к этой провокации давно. По имеющейся у нас оперативной информации, Армения намерена начать против нас новую войну. Я несколько раз высказывал свое мнение по этому вопросу за последнюю неделю - и в интервью телеканалам, а также выступая с трибуны ООН, и сказал, что государство-агрессор необходимо остановить. Они готовятся к новой войне.

Сегодня я обратился к азербайджанскому народу. В обращении я подробно проинформировал о причинах этой провокации и грязных действиях Армении в последнее время, поделился своими мыслями, не хочу их повторять. Просто еще раз заявляю, что совершенное сегодня рано утром военное нападение на нас было спланированной военной провокацией. Потому что наши позиции с нескольких направлений обстреливались из различных видов оружия, в том числе тяжелой артиллерии, в то же время обстрелу подверглись наши населенные пункты и села. Как я уже отметил, у нас есть потери среди гражданского населения. Это еще раз демонстрирует уродливое лицо Армении, армянского фашизма. Потому что такую жестокость по отношению к мирному населению могут проявлять только фашистские государства. И не первый раз - в товузских событиях, затем в других случаях. Ходжалинский геноцид был совершен армянскими дикарями против безоружного мирного населения. И на этот раз главной целью Армении также являются наши населенные пункты. Открывая огонь, они хотят вызвать панику среди азербайджанской общественности, граждан Азербайджана, людей, живущих в селах и городах, расположенных вдоль линии фронта. Однако могу с полной решимостью сказать, что - сегодня утром я получил информацию из всех регионов, приграничной зоны - граждане Азербайджана проявляют смелость, каждый находится на своем месте, они в любой момент готовы поддержать нашу армию, государство и делают это.

В настоящее время Азербайджанская армия в ответ на эту военную провокацию проводит контрнаступательную операцию. Могу сказать, что операция проходит успешно. Администрации Президента, а также Министерству обороны поручено регулярно информировать население о ходе событий. Могу сказать, что в результате успешной контрнаступательной операции живой силе и боевой технике противника нанесен большой ущерб. В результате контратаки от захватчиков освобождены несколько оккупированных населенных пунктов Азербайджана. Поздравляю весь азербайджанский народ с этим!

Уверен, что наша успешная контрнаступательная операция положит конец оккупации! Положит конец несправедливости! Положит конец оккупации, длящейся почти тридцать лет! Потому что азербайджанский народ хочет жить на своих землях. Гражданин Азербайджана живет тоской по Родине. Люди, насильственно изгнанные армянами, руководством Армении с земель своих предков, хотят вернуться к родным очагам. Несмотря на то, что их очаги уже разрушены варварами. Посмотрите, что осталось от города Агдам. Посмотрите, что осталось от города Физули. Посмотрите на наши разрушенные мечети, кладбища на оккупированных территориях. Все это совершили армянские палачи, и мы абсолютно правы. Наша борьба - это борьба за справедливость, сегодня граждане Азербайджана полностью поддерживают государство, и мы всегда чувствуем эту поддержку. Гражданин Азербайджана находится рядом с Азербайджанской армией. Я также обращаюсь к нашим соотечественникам, которые уже почти тридцать лет не могут вернуться на родину: мы сделаем все, чтобы вернуть вас на родные земли.

Я предупреждал Армению. После товузских событий я несколько раз предупреждал, что они пожалеют, если не откажутся от своих грязных деяний. Мы преподали им урок в 2016 году, в 2018 году, в июле этого года. Но, видимо, это не стало для них уроком. Мы и на этот раз даем и дадим им урок. Сегодня славная Азербайджанская армия с большим успехом ведет контрнаступательную операцию, и она продолжается.

Также должен отметить, что во всех наших воинских частях, воинских соединениях есть душевный подъем. Кроме того, число добровольно записавшихся в нашу армию исчисляется десятками тысяч человек. Это свидетельствует о верности нашего народа своему государству.

Вопрос Нагорного Карабаха - наш национальный вопрос. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта - наша историческая обязанность. Я неоднократно говорил и сегодня хочу сказать, что мы должны решить этот вопрос так, чтобы азербайджанский народ был доволен этим. Мы должны решить это так, чтобы была восстановлена историческая справедливость. Мы должны сделать это так, чтобы была восстановлена территориальная целостность Азербайджана.

В различные периоды я неоднократно говорил, что нам не нужно половинчатое решение этого вопроса, этого конфликта. Мы находимся на своей земле, мы не заримся на земли других стран. Но и свою землю никому не отдадим. Я неоднократно говорил, что мы никогда не допустим создания на азербайджанских землях второго надуманного армянского государства. Мы никогда этого не допустим, и сегодняшние события вновь показывают это.

Нагорный Карабах - наша исконная историческая земля. Я неоднократно высказывался с различных трибун на международных мероприятиях об истории, прошлом Нагорного Карабаха. Я доводил до мировой общественности историческую правду. В результате наших целенаправленных и неустанных усилий сегодня мир имеет широкое представление о нагорно-карабахском конфликте. Однако в первые годы конфликта это было не так. В первые годы конфликта мировое армянство представляло Азербайджан как оккупанта, как агрессора. К сожалению, лица, которые находились в то время в руководстве Азербайджана, не смогли сказать свое слово против этой пропаганды. Азербайджан находился в таком тяжелом положении, что мы теряли наши земли, но в мире считали, что Азербайджан - агрессор. Виновными в потере карабахских земель являются Партия Народного фронта Азербайджана, партия Мусават. Именно в их время наши земли попали под оккупацию. В результате их предательской, нерадивой деятельности мы потеряли эти земли. Я всегда говорил, что мы потеряли эти земли временно, мы должны вернуться на них. Передача Шуши произошла именно в результате идущей тогда борьбы за власть. Оккупация Кяльбаджара, Лачина является прямой ответственностью власти Народного фронта Азербайджана. Именно после этой оккупации очередной захват, можно сказать, стал неизбежным. Потому что оккупация Лачина, Кяльбаджара, Шуши создала географическую связь между Нагорным Карабахом и Арменией. В таком случае, конечно же, поставка вооружения, а затем и других материальных ресурсов в эти регионы, Нагорный Карабах упростилась,

Сегодня мы устраняем последствия нерадивых действий партий Народного фронта Азербайджана и Мусават, стираем это пятно с Азербайджана. Сегодня мы возвращаем наши земли. В 2016 году от оккупантов была освобождена часть Агдеринского, Физулинского, Джебраильского районов. Сегодня - в 2020 году, еще раз хочу подчеркнуть, уже некоторые наши населенные пункты освобождены от оккупантов, несколько стратегических высот перешли под контроль Азербайджана. Сильная Азербайджанская армия основана на сильной политической воле.

Армейское строительство всегда стоит на первом месте в моей деятельности. Об этом знают и военнослужащие, и азербайджанский народ. Я всегда говорил, что мы сделаем все, что необходимо для нашей армии. Мы создали сильную, волевую армию. Все наши вооруженные формирования отвечают современным стандартам и с честью, добросовестно, мужественно выполняют боевые задачи. Сегодня различные наши вооруженные формирования участвуют в контрнаступательных операциях, и под руководством единой команды контрнаступательная операция идет успешно. Полностью обеспечена координация между всеми вооруженными соединениями. Уверен, что эта контрнаступательная операция и дальше будет иметь успешные результаты.

Сообщая азербайджанскому народу эту информацию, я хочу еще раз сказать, что мы на правильном пути, мы защищаем себя. Мы не заримся на чьи-либо земли, у азербайджанских вооруженных соединений нет никаких целей ни на чьей земле, на территории Армении. Но мы будем защищаться на своей земле и освободим наши оккупированные земли от захватчиков.

А сейчас слово для информации предоставляется министру обороны Закиру Гасанову.

Министр обороны Закир Гасанов сказал:

-Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий. Докладываю, что за несколько минут до 6 часов армянские вооруженные силы подвергли артиллерийском обстрелу села Физулинского, Джебраильского, Тертерского и Агдамского районов. Имеются разрушения, есть раненые и погибшие среди населения. Обстрелу подверглась и передовая линия воинских частей. Одновременно наблюдались концентрация вооруженных сил врага на Агдамском, Физулинском, Джебраильском направлениях и их подготовка к атаке. Учитывая оперативные условия, в первую очередь, было доложено Вам. С учетом оперативных условий Азербайджанская армия провела контрнаступательную операцию. В результате контрнаступательной операции была прорвана передовая линия противника. Мне сейчас предоставили дополнительную информацию о том, что семь сел освобождены от оккупации. Если целесообразно, то могу привести их названия?

Президент Ильхам Алиев: Приведи.

Министр Закир Гасанов: Освобождены села Гараханбейли, Нюзгяр, Юхары Абдуррахманлы, Беюк Марджанлы, Кенд Горадиз, Гарвенд. Азербайджанская армия проводит успешные контрнаступательные операции на других направлениях, и противник отступает с большими потерями. Хочу особо подчеркнуть, что удары Азербайджанской армии наносятся как на передовой, так и в глубине обороны врага. Как Вы отметили, применяется самое современное оружие, и мы не видим особо сильного сопротивления со стороны противника. Противник полностью отступает.

Доложил министр обороны, генерал-полковник Гасанов.

Президент Ильхам Алиев: Ясно. Остальную часть Совета безопасности мы проведем в закрытом режиме. Уверен, что граждане Азербайджана воспримут это решение с понимаем. Потому что многие обсуждаемые вопросы являются военным секретом. Но еще раз хочу сказать, что население Азербайджана регулярно информируется и Администрацией Президента, и Министерством обороны. Оперативная информация будет доводиться до граждан Азербайджана.

Поздравляю азербайджанский народ, азербайджанскую армию с первыми успехами. Да здравствует Азербайджанская армия! Да здравствует Азербайджан!

Затем в обсуждении приняли участие другие члены Совета безопасности.