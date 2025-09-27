https://news.day.az/world/1783646.html СБ ООН отклонил проект резолюции об отсрочке санкций против Ирана СБ ООН в пятницу отклонил проект резолюции, предусматривавший продление на полгода отсрочки восстановления санкций против Ирана. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, документ подготовили Россия и Китай. За предложение проголосовали четыре члена СБ ООН, против - девять, двое воздержались.
СБ ООН отклонил проект резолюции об отсрочке санкций против Ирана
СБ ООН в пятницу отклонил проект резолюции, предусматривавший продление на полгода отсрочки восстановления санкций против Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, документ подготовили Россия и Китай.
За предложение проголосовали четыре члена СБ ООН, против - девять, двое воздержались.
Ранее мы сообщали, что Тегеран призвал СБ ООН проголосовать за отсрочку введения санкций против Ирана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре