СБ ООН отклонил проект резолюции об отсрочке санкций против Ирана

СБ ООН в пятницу отклонил проект резолюции, предусматривавший продление на полгода отсрочки восстановления санкций против Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, документ подготовили Россия и Китай.

За предложение проголосовали четыре члена СБ ООН, против - девять, двое воздержались.

Ранее мы сообщали, что Тегеран призвал СБ ООН проголосовать за отсрочку введения санкций против Ирана.