В Китае испытали мощнейший в мире летающий ветрогенератор.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В отличие от традиционных турбин, установленных на земле и напоминающих ветряные мельницы, модель S1500 способна подниматься в воздух с помощью наполненных гелием оболочек и передавать электричество по сверхпрочным кабелям.

