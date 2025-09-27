https://news.day.az/world/1783662.html

В Китае испытали мощнейший в мире летающий ветрогенератор - ВИДЕО

В Китае испытали мощнейший в мире летающий ветрогенератор. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В отличие от традиционных турбин, установленных на земле и напоминающих ветряные мельницы, модель S1500 способна подниматься в воздух с помощью наполненных гелием оболочек и передавать электричество по сверхпрочным кабелям.