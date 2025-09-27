Вашингтон признал экономическую модель Баку: стабильность, технологии и открытые рынки

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Соединенные Штаты Америки - это не дипломатическая формальность, не протокольная галочка в череде встреч и форумов. Это шаг, выверенный по всем правилам большой политики, тщательно просчитанный в контексте глобальной шахматной партии, где Баку перестал быть лишь региональным игроком и всё более уверенно заявляет о себе как о силе мирового масштаба.

Каждый элемент этой поездки - от участия в ключевых международных форумах до подписания стратегических соглашений и переговоров с лидерами ведущих держав - складывается в цельную картину. Картина, которая свидетельствует о переходе Азербайджана в новую лигу: от государства, воспринимаемого в первую очередь как энергетический и транспортный хаб, к стране, формирующей контуры будущей архитектуры международных отношений.

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева с трибуны ООН после победы в 44-дневной Отечественной войне стало символом нового исторического этапа. Оно не было лишь формальной речью о свершённом - это была декларация о переходе страны к новой эпохе, где победа в войне переросла в победу дипломатии, а справедливость обрела форму конкретных международных решений.

Президент напомнил миру, что ещё в 1993 году Совет Безопасности ООН принял резолюции, требующие немедленного и безоговорочного освобождения оккупированных азербайджанских территорий. Однако почти три десятилетия эти документы оставались на бумаге. Переговоры буксовали, дипломатия бессильствовала. И лишь в 2020 году Азербайджан, опираясь на статью 51 Устава ООН, реализовал своё неотъемлемое право на самооборону, восстановив справедливость и укрепив суверенитет.

"Мы победили не только в войне, но и в мире, - подчеркнул Алиев. - Справедливость восторжествовала, суверенитет окреп, и мир де-факто обеспечен. Мы готовы поделиться этим позитивным опытом".

Победив, Азербайджан не остановился на военном триумфе. Напротив, инициатива мира исходила именно из Баку. В 2022-2025 годах шли напряжённые переговоры, и 8 августа в Вашингтоне был парафирован текст мирного договора. Это стало кульминацией дипломатической линии, направленной на закрепление стабильности в регионе.

Особым достижением Алиев назвал инициативу "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP), озвученную на саммите в Вашингтоне. Она открыла новое измерение в глобальной архитектуре мира, где Азербайджан выступает не объектом, а полноправным субъектом международной политики.

Важнейшим итогом августовского визита Алиева в Вашингтон стали договорённости, выведшие отношения Азербайджана и США на уровень стратегического партнёрства. Подписание меморандума о создании Стратегической рабочей группы и подготовке Хартии стратегического партнёрства стало сигналом: Баку и Вашингтон готовы к долгосрочному сближению.

В этом контексте историческим стало и решение Президента США Дональда Трампа о приостановке действия печально известной "поправки 907". Алиев справедливо подчеркнул: для укрепления доверия и сотрудничества важно не временное замораживание, а её окончательная отмена.

Азербайджан ведёт масштабное восстановление освобождённых территорий. Программа "Большое возвращение" возвращает на родную землю десятки тысяч семей. Но мирный процесс омрачают тяжёлые наследия войны: минная угроза и судьбы почти 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в годы армянской агрессии. Эти вопросы Президент вынес на обсуждение мирового сообщества как ключевые гуманитарные приоритеты.

Алиев подробно остановился на энергетической политике Азербайджана. С одной стороны, страна остаётся надёжным поставщиком углеводородов, обеспечивающим энергетическую безопасность Европы и соединяющим Каспийский регион с глобальными рынками. С другой - активно инвестирует в возобновляемую энергетику: солнечные, ветряные и гидропроекты.

Президент чётко обозначил позицию: "Зелёный переход необходим, но нельзя строить иллюзии - мир сегодня и завтра не сможет жить без ископаемого топлива". Такой прагматизм делает Азербайджан честным партнёром на глобальном энергетическом рынке.

Азербайджан укрепляет роль международного транспортного узла. Восток-Западный и Север-Южный коридоры, порт в Аляте, Баку-Тбилиси-Карс, девять международных аэропортов и крупнейшая в регионе грузовая авиакомпания превращают страну в логистический центр Евразии.

Не менее значим и проект "Цифровой шёлковый путь", продвигающий цифровую интеграцию региона.

Азербайджанская модель развития опирается на реформы, диверсификацию и прозрачность. Результат очевиден: рост экономики, сокращение бедности и безработицы до исторического минимума - всего 5%, повышение рейтингов страны ведущими международными агентствами.

Азербайджан не ограничивается заботой о собственных интересах. Во время пандемии COVID-19 Баку оказал помощь более чем 80 странам, предоставив оборудование, медикаменты и вакцины. На глобальной повестке Президент напомнил и о тревожной проблеме Каспия - угрозе его обмеления, требующей совместных действий прикаспийских государств.

... Здесь нет места эмоциям и поверхностным оценкам. Подлинное значение визита определяется через холодный, фактологический анализ - через осмысление того, какие новые возможности он открывает для Азербайджана и какие сигналы отправляет мировым центрам силы. Это - момент, когда дипломатия перестает быть "искусством возможного" и превращается в инструмент стратегического переформатирования реальности, где Азербайджан выступает не ведомым, а ведущим.

Ключевым индикатором изменившегося веса Азербайджана является не столько количество проведенных в Вашингтоне встреч, сколько их качественный состав и, что принципиально важно, инициатива их проведения. Тот факт, что все встречи прошли по инициативе американской стороны, красноречиво свидетельствует: сегодня Вашингтон рассматривает Баку как независимый центр силы, мнение которого невозможно игнорировать при выстраивании политики в критически важном Каспийском регионе и на стыке Европы и Азии.

Переговоры с лидерами таких стран, как Финляндия, Греция, Кения, Португалия, Болгария, а также с Генеральным секретарем НАТО, демонстрируют расширение географии внешнеполитических интересов Азербайджана далеко за пределы его непосредственного окружения. Эти диалоги вышли за рамки протокольной вежливости. Они были сконцентрированы на конкретных вопросах региональной безопасности, энергетического партнерства и экономической кооперации. Особого внимания заслуживают оценки, данные главами государств. К примеру, представители Финляндии и Греции охарактеризовали роль Азербайджана в продвижении мирной повестки дня на Южном Кавказе как "историческое достижение". Это не просто комплимент, а признание де-факто успешной реализации Баку своей внешнеполитической стратегии, основанной на принципах восстановления территориальной целостности и предложения соседям повестки дня поствоенного урегулирования.

Отдельным стратегическим активом являются доверительные отношения между Президентом Ильхамом Алиевым и бывшим президентом США Дональдом Трампом. Публичные оценки, данные Трампом азербайджанскому лидеру, подчеркивают уровень личного доверия, который является редким и крайне ценным ресурсом в международной политике. Такие отношения создают дополнительный, неформальный канал коммуникации, повышающий предсказуемость и устойчивость двусторонних связей даже в условиях внутренней политической турбулентности в самих Штатах.

... Современный Азербайджан вступил в качественно новый этап развития. Если еще десять-пятнадцать лет назад экономическая политика страны строилась преимущественно вокруг нефтегазового сектора, то сегодня Баку выстраивает многоуровневую систему экономической дипломатии, ориентированную на глобальную интеграцию, привлечение инвестиций и создание новых альянсов. Этот курс стал логичным продолжением стратегической линии, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым: опора на суверенитет, рациональное использование ресурсов и превращение страны в центр региональной стабильности.

Но ключевое отличие нынешнего этапа в том, что после освобождения оккупированных территорий и восстановления территориальной целостности Азербайджан получил возможность строить экономику без геополитических "кандалов". Это открывает пространство для совершенно новой модели - активной экономической дипломатии, которая становится визитной карточкой Баку на мировой арене.

Показательным моментом стали встречи Президента Ильхама Алиева с руководителями крупнейших мировых корпораций в Нью-Йорке. Эти переговоры выходят далеко за рамки протокольных бесед: они фиксируют интерес ведущих транснациональных компаний к Азербайджану как к площадке для инвестиций, инноваций и производства.

В условиях глобальной турбулентности и торговых войн Азербайджан предлагает то, чего не хватает многим странам региона: политическую стабильность, предсказуемость правил игры, выгодное географическое положение и гибкую налогово-инвестиционную политику. Именно это делает страну привлекательным партнером для международных корпораций, особенно в сфере возобновляемой энергетики, цифровых технологий, логистики и промышленного производства.

Не менее значимым событием стало проведение в Азербайджане Международного инвестиционного форума. Этот формат демонстрирует: Баку больше не ограничивается ролью "поставщика сырья". Он претендует на статус хаба, где соединяются капиталы, технологии и человеческие ресурсы.

Форум стал площадкой для обсуждения не только конкретных проектов, но и стратегических идей: диверсификации экономики, "зеленой" повестки, развития транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Это не просто инвестиционная выставка - это сигнал мировому сообществу о том, что Азербайджан открывает двери для новых партнеров и готов конкурировать на равных в глобальной экономике.

Суть новой модели Азербайджана заключается в гармонии между базовыми принципами, заложенными Гейдаром Алиевым, и современными вызовами. С одной стороны, это сохранение сильного государственного регулирования, гарантирующего стратегическую устойчивость. С другой - внедрение рыночных механизмов, открытых кластеров и свободных экономических зон, которые стимулируют инновации и конкуренцию.

Главное отличие сегодняшнего этапа - наличие "чистого листа" на освобожденных территориях. Здесь можно строить города, дороги, предприятия по принципам XXI века, не оглядываясь на устаревшую инфраструктуру. Это уникальный шанс для воплощения самых современных моделей устойчивого развития.

Активная экономическая дипломатия Азербайджана сегодня - это не просто приглашение инвесторов. Это продуманная стратегия, где экономика становится инструментом укрепления международных позиций. Через инвестиционные форумы, двусторонние соглашения, развитие транспортных коридоров и участие в глобальных энергетических проектах Баку формирует вокруг себя пояс сотрудничества и взаимозависимости.

В условиях, когда классическая политическая дипломатия все чаще буксует из-за конфликтов и недоверия, именно экономика становится самым убедительным языком диалога. Азербайджан умело использует этот язык, превращая свой суверенитет и стратегическое положение в капитал глобального масштаба.

Визит имел ярко выраженное экономическое измерение, подтвердившее переход Азербайджана от роли энергетического донора к статусу многопрофильного экономического партнера. Встречи с руководителями крупнейших американских инвестиционных компаний и фондов - не случайность, а закономерность. Речь идет о таких финансовых гигантах, как BlackRock, Goldman Sachs, ExxonMobil, Chevron и других. Интерес этих структур к азербайджанскому рынку обусловлен двумя фундаментальными факторами.

Первый - это продолжающаяся роль страны как ключевого поставщика энергоресурсов в Европу. На фоне кардинальной перестройки глобальных энергетических цепочек азербайджанский газ, поставляемый по Южному газовому коридору, приобрел для ЕС стратегическое значение как надежный, диверсифицированный и политически стабильный источник. Переговоры с лидерами Португалии и Болгарии в рамках визита были во многом сфокусированы на дальнейшем увеличении потенциала этого маршрута.

Второй, и более важный в долгосрочной перспективе фактор - это успешная программа диверсификации экономики Азербайджана. Официальные данные, озвученные на таких площадках, как Каспийский бизнес-форум, говорят о заключении инвестиционных соглашений на общую сумму около 10 миллиардов долларов США. Эти инвестиции направлены не только в нефтегазовый сектор, но и в области возобновляемой энергетики, логистики, цифровой экономики, сельского хозяйства. Именно диверсифицированная, технологичная экономика является залогом устойчивого суверенитета в XXI веке, и Вашингтон четко видит в Азербайджане страну, которая осознанно движется по этому пути.

Важнейшим итогом визита стало международное признание мирной повестки дня, инициированной Президентом Ильхамом Алиевым. Подписание в Вашингтоне в 2025 году рамочного мирного договора между Азербайджаном и Арменией под наблюдением американской стороны стало историческим событием. В своем заявлении от 9 августа 2025 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прямо приветствовал этот документ как "важный этап в нормализации отношений". Это - дипломатическая победа Азербайджана, который, восстановив справедливость военным путем, предложил и последовательно добивается установления прочного мира политическими средствами.

Чтобы понять текущий вес Азербайджана, необходимо рассмотреть его взаимодействие с ключевым институтом глобального управления - Организацией Объединенных Наций. Членство с 1992 года стало для молодой республики не просто формальным актом, а школой многоплановой дипломатии.

Исторические вехи говорят сами за себя. Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основы этой политики, выступив на 49-й сессии Генеральной Ассамблеи в 1994 году. Президент Ильхам Алиев продолжил и усилил эту линию, выступая на главной площадке мира в 2004, 2010, 2017, 2020 и 2021 годах. Однако истинным показателем возросшего влияния стало председательство Азербайджана в Совете Безопасности ООН в 2012-2013 годах. Это был качественный скачок: страна не просто адаптировалась к правилам игры, а стала их активным создателем. Председательство Алиева в СБ ООН в мае 2012 года и проведение в октябре 2013 года исторического заседания по сотрудничеству между ООН и Организацией исламского сотрудничества (первого в истории Совета) продемонстрировали способность Баку выступать мостом между цивилизациями и инициировать новые форматы диалога.

Членство и активная работа в ключевых органах системы ООН - Экономическом и Социальном Совете (ЭКОСОС) в 2003-2005, 2017-2019 годах и вновь с 2025 года, а также в Совете по правам человека в 2006-2009 годах - подтверждают многопрофильный подход. Азербайджан позиционирует себя не как страну-"иждивенца", а как донора международной безопасности и развития. Ярчайшим примером является предоставление гуманитарной помощи. По официальным данным, Азербайджан оказал помощь более чем 140 странам, а в период пандемии COVID-19 поддержал свыше 80 государств. Это - практическая реализация политики "делиться успехом", которая укрепляет мягкую силу страны.

Проведение в Баку в 2024 году 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и предстоящий Всемирный форум городов ООН в 2026 году - это не просто "престижные мероприятия". Это свидетельство международного доверия к Азербайджану как к компетентному и нейтральному организатору сложнейших международных переговоров. Принимая COP29, страна также заявляет о своих амбициях в сфере "зеленой" энергетики, что напрямую коррелирует с курсом на диверсификацию экономики.

Вашингтонские встречи в этом контексте были не самоцелью, а закономерным этапом долгосрочной стратегии. Они подтвердили, что Азербайджан не только восстановил справедливость, но и сформировал устойчивую модель национального развития, признанную и уважаемую в мире. В условиях глобальных конфликтов и усиления хаоса именно такая модель оказывается наиболее ценной - суверенитет, подкрепленный силой, экономическим многообразием и дипломатической гибкостью.

Роль личности лидера в этом процессе невозможно переоценить. Последовательность, стратегическое видение и политическая воля Президента Ильхама Алиева стали тем катализатором, который позволил национальному потенциалу реализоваться в полной мере. Под его руководством Азербайджан превратился в государство, которое не приспосабливается к чужим правилам, а формирует свои, диктуя региональную и глобальную повестку. Именно поэтому визит в США стал не эпизодом, а доказательством того, что страна уверенно закрепилась среди тех, кто определяет будущее мировой политики.