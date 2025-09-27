https://news.day.az/sport/1783664.html Азербайджанские борцы выступят на этапе Мировой серии в Греции В ближайшие выходные в городе Катарини пройдет следующий этап Мировой серии по пляжной борьбе. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджан на турнире представят Вусал Алиев в категории до 80 кг и Ибрагим Юсубов до 90 кг. В субботу состоятся квалификация и первые два тура группового этапа.
Азербайджанские борцы выступят на этапе Мировой серии в Греции
В ближайшие выходные в городе Катарини пройдет следующий этап Мировой серии по пляжной борьбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджан на турнире представят Вусал Алиев в категории до 80 кг и Ибрагим Юсубов до 90 кг.
В субботу состоятся квалификация и первые два тура группового этапа. В воскресенье пройдут заключительные матчи в группах, а затем четвертьфиналы, полуфиналы и поединки за медали.
Соревнования начнутся в 11:00 по бакинскому времени.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре