Азербайджанские борцы выступят на этапе Мировой серии в Греции

В ближайшие выходные в городе Катарини пройдет следующий этап Мировой серии по пляжной борьбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджан на турнире представят Вусал Алиев в категории до 80 кг и Ибрагим Юсубов до 90 кг.

В субботу состоятся квалификация и первые два тура группового этапа. В воскресенье пройдут заключительные матчи в группах, а затем четвертьфиналы, полуфиналы и поединки за медали.

Соревнования начнутся в 11:00 по бакинскому времени.