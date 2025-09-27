https://news.day.az/officialchronicle/1783627.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти - ФОТО - ВИДЕО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти. Как передает Day.Az, в публикации говорится
Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"27 Сентября - День Памяти".
