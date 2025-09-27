Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти

Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"27 Сентября - День Памяти".