В этих частях Баку ночью не будет света

В некоторых районах, обслуживаемых Управлением по снабжению и сбыту электроэнергии Насиминского района Баку (RETSİ), в ночь на 27 сентября будут проводиться ремонтные работы на электросетях.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию ОАО "Азеришыг".

Уточняется, что в связи с этим в период с 02:00 до 03:00 подача электроэнергии будет временно приостановлена на улицах Физули, Рашида Бейбутова, Самеда Вургуна, Сулеймана Рагимова, Салатын Аскеровой, братьев Мардановых, Шамси Бадалбейли, Диляры Алиевой, Башира Сафароглу, Гаджи Асланова и Мирзы Ибрагимова.

Отмечается, что после завершения работ указанные жилые массивы будут обеспечены более качественным электроснабжением.