Миру есть, за что извиниться перед Азербайджаном, да и перед простыми армянами

Автор: Автор: Татьяна Полоскова, доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор"

Отечественная война за освобождение Карабаха (44 дневная война) была неизбежна. И дело не только и даже не столько в явном нежелании руководства Армении, чьи действия подогревались местными националистами и сепаратистами, решить эту проблему дипломатическим путем. Но и действиями или бездействием крупных держав, в том числе, тех, кто был уполномочен в формате Минской группы урегулировать этот конфликт, но в течение тридцати лет не предпринял никаких реальных шагов для этого. На территории ряда этих стран процветала и сегодня тоже процветает реваншистская идеология в отношении Азербайджана, носителями которой, зачастую, являются руководители и активисты официально зарегистрированных организаций армянской диаспоры.

Карабах долгое время был кровоточащей раной Южного Кавказа еще и потому, что некоторых международных игроков это вполне устраивало, давало им возможность для геополитических манипуляций. А транснациональные криминальные группы такое положение дел устраивало, потому что через оккупированные территории шел нелегальный трафик оружия, наркотиков и т.п. В развитие территории ничего не вкладывалось, разрушались памятники, процветало мародерство, ведь насильственно изгнанные люди бежали и спасали свои жизни, оставляя все. На освобожденных в результате 44-дневной войны землях азербайджанцы увидели только руины и оскверненные кладбища. Международный криминал и срощенные с ним армянские госструктуры, которые захватили чужую территорию и назвали ее "своей", относились к ней как временщики. Напомню, что ни одно государство не признало независимость "НКР", даже сама Армения.

Отдельные интересанты - это те, кто кормились на гуманитарной помощи "Нагорному Карабаху". Только вот помощь эта не расходовалась на развитие территории, а оседала в карманах руководства сепаратистского режима и бизнесменов, в том числе, и российских, через которых шли эти проводки. Именно, на таких схемах стал долларовым миллионером небезызвестный Самвел Карапетян.

Вокруг трагедии Карабаха кормилась огромная масса, извините, откровенных подонков, для которых главной задачей была личная прибыль. И среди этой публики немало таких лиц армянской национальности, которые сейчас льют крокодиловы слезы, в том числе, в зале суда в Баку.

При таком раскладе, разрешение карабахского вопроса военным путем было неизбежным и единственно возможным. Иначе карабахский клан при поддержке своих подельников в других государствах так и продолжал бы вооруженные провокации на территории Азербайджана, натравливал на соседнее государство международное сообщество, сеял бы вражду на Южном Кавказе. А где Южный Кавказ - там и Северный.

27 сентября в Азербайджане День памяти шехидов. Я сама и члены моей семьи бывали в командировках в "горячих точках" в разных регионах мира, видели разрушения, горе и смерть. Я понимаю скорбь азербайджанских матерей, потерявших в 44-дневной войне своих сыновей. Ценою жизни они не только восстановили историческую справедливость, но и спасли тысячи жизней, вернув мир в регион. Павшие в Отечественной войне за Карабах поистине обрели бессмертие. Их семьи нуждаются в материальной и моральной поддержке. И, насколько я знаю, руководство Азербайджана, Президент Ильхам Алиев уделяют этой теме большое внимание. В поддержке нуждаются и вернувшиеся раненые, в психологической реабилитации - участники этой войны и члены их семей.

Да, Азербайджан вернул свои земли дорогой ценой. Но даже зомбированные "арцахской" пропагандой армяне, в той же российской диаспоре, неоднократно в личных беседах говорили мне: "Главное, что больше не будут погибать молодые парни, и с нашей, и с азербайджанской стороны. Главное, что в регион пришел мир". И это признание дорого стоит.

Отмечу, что для достижения окончательного мира и спокойствия на Южном Кавказе предстоит сделать еще очень много. Прежде всего, надо при поддержке заинтересованных сил в самой Армении осуществить меры по идеологической санации общества от реваншизма и сепаратизма. И в этом нам поможет опыт и рекомендации специалистов из Германии, которая в период после Второй мировой войны накопила опыт очищения массового сознания от бацилл фашистской чумы. Думаю, стоит пригласить в этот международный проект политологов и психологов из стран Латинской Америки, Бразилии и Уругвая, которые принимали участие в идеологической очистке страны от последствий фашистских диктатур. Скажу, что в процветающем демократическом Уругвае уже много лет военные даже не рискуют в форме выходить на улицы. Кстати, Уругвай первым в мире признал армянскую версию событий 1915 года, и его общественности будет полезно узнать правду и о химере "геноцида", и о современных процессах на Южном Кавказе.

Не будем также забывать, что пока жива и действует дашнакская партия и дашнакская идеология, сохраняется угроза насилия и терактов не только на Южном Кавказе. В России старшее поколение помнит о серии терактов в Москве и о том, что стояли за этими кровопролитными действиями дашнаки. В результате погибли 7 человек (все - при первом взрыве в метро), 37 были ранены. А 24 января 1979 года в этих преступлениях были признаны виновными Степан Затикян, Акоп Степанян и Завен Багдасарян. Их приговорили к высшей мере наказания - смертной казни. Меня больше всего потрясло поведение этих нелюдей на суде. Один из них в последнем слове клялся, что теракты будут продолжаться и за них отомстят.

Эта зараза и ее бациллы живы, так что санация просто необходима.

Чтя память погибших воинов-освободителей Карабаха, наш долг, всех тех, кто хочет мира на Южном Кавказе и в своей стране, покончить с этой чумой. Тем более, это долг российских экспертов и журналистов, понимающих масштаб угрозы. Потому что именно Российская империя в союзе с британцами, одержимая идеей развала Османской империи, использовала армянское население Турции, кстати, не испытывавшее там никаких проблем и имевшее гораздо больше прав в сфере и национального образования, и свободы вероисповедания, и в деловой активности, для решения своих геополитических задач. Равно как и при распаде СССР кому-то в Кремле показалось, что "одной Прибалтики" для разжигания конфликтов мало. Мне и моим соотечественникам, да и многим другим, есть, за что извиниться перед Турцией, Азербайджаном, да и перед простыми армянами, которым я советую не быть слепыми котятами, и не давать себя использовать в чужих интересах. Потому, я поддерживаю недавнее заявление Никола Пашиняна, где он сказал, что сыны и дочери Армении должны сами определять судьбу страны.

Любая война значима своими результатами. Мы видим, как буквально на глазах Карабах из криминальной разрушенной "клоаки" превращается в процветающую территорию, где проводятся значимые региональные и глобальные мероприятия. А главное, на эти земли вернулась жизнь. Вслед за решением карабахского вопроса стал реальностью проект Зангезура. А реализация этого логистического проекта принесет инвестиции народу Армении. И тогда желающих бегать с дашнакскими листовками по митингам поубавится и в Ереване.

Недавно я говорила с моей давней коллегой, главным редактором издания в крупном провинциальном областном центре России, с опытом работы еще в советских СМИ. И вот, что она мне сказала: "В Азербайджане есть нация, сплоченная и с перспективой развития. И есть профессиональный, государственно ориентированный Президент. Им можно не только пожелать удачи, но и, во многом, брать пример".