Официальные лица государства и правительства посетили Парк Победы

По случаю 27 сентября - Дня памяти премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, руководитель Администрации Президента Самир Нуриев, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, депутаты Милли Меджлиса, другие представители государства и правительства посетили Парк Победы, строительство которого продолжается в Баку.

Представители государства и правительства возложили цветы к мемориальному камню, отдав дань уважения светлой памяти шехидов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.