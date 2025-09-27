https://news.day.az/politics/1783686.html Официальные лица государства и правительства посетили Парк Победы - ФОТО По случаю 27 сентября - Дня памяти премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, руководитель Администрации Президента Самир Нуриев, депутаты Милли Меджлиса, другие представители государства и правительства посетили Парк Победы, строительство которого продолжается в Баку.
Официальные лица государства и правительства посетили Парк Победы - ФОТО
По случаю 27 сентября - Дня памяти премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, руководитель Администрации Президента Самир Нуриев, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, депутаты Милли Меджлиса, другие представители государства и правительства посетили Парк Победы, строительство которого продолжается в Баку.
Представители государства и правительства возложили цветы к мемориальному камню, отдав дань уважения светлой памяти шехидов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре