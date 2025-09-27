https://news.day.az/society/1783704.html

Назначен дополнительный поезд Баку - Гянджа к открытию III Игр СНГ - ФОТО

На 28 сентября назначен дополнительный рейс поезда из Баку в Гянджу в связи с проведением церемонии открытия III Игр СНГ. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", поезд отправится из Баку в 13:00 и прибудет на железнодорожный вокзал Гянджи в 16:56.