Назначен дополнительный поезд Баку - Гянджа к открытию III Игр СНГ

На 28 сентября назначен дополнительный рейс поезда из Баку в Гянджу в связи с проведением церемонии открытия III Игр СНГ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", поезд отправится из Баку в 13:00 и прибудет на железнодорожный вокзал Гянджи в 16:56.

Стоимость билета по маршруту Баку - Гянджа составляет 18,89 маната.