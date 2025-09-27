Президент Ильхам Алиев в связи с Днем памяти почтил минутой молчания память шехидов Отечественной войны

27 сентября в 12:00 в Гянджинском мемориальном комплексе Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в связи с Днем памяти почтил минутой молчания память шехидов Отечественной войны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.