https://news.day.az/officialchronicle/1783729.html Президент Ильхам Алиев в связи с Днем памяти почтил минутой молчания память шехидов Отечественной войны 27 сентября в 12:00 в Гянджинском мемориальном комплексе Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в связи с Днем памяти почтил минутой молчания память шехидов Отечественной войны.
