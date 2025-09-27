В Ханкенди, Агдере и Ходжалы объявлена ​​минута молчания в связи с Днем памяти

В День памяти - 27 сентября почтена память шехидов в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в 12:00, как и во всех регионах страны, в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах также была объявлена ​​минута молчания.

Во время минуты молчания на центральных улицах городов и районов было прекращено движение автомобилей и пешеходов, были даны звуковые сигналы.

Эта традиция символизирует уважение к светлой памяти шехидов и единство народа.