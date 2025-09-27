Коллектив Милли Меджлиса посетил Парк Победы

27 сентября первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов, заместители председателя Зияфет Аскерова, Муса Гасымлы, Рафаэль Гусейнов, главы парламентских комитетов, депутаты, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев, заместители руководителя Аппарата, начальники и заместители начальников отделов Аппарата и Управления делами в связи с 27 Сентября - Днем памяти посетили Парк Победы.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, депутаты и коллектив парламента возложили цветы к мемориальному камню в Парке Победы и с глубоким уважением почтили светлую память наших шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет нашей Родины.