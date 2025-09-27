https://news.day.az/politics/1783742.html СГБ Азербайджана опубликовала видеоролик в связи с Днем памяти - ВИДЕО В социальных сетях Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики опубликован видеоролик, посвященный Дню памяти - 27 сентября. Day.Az представляет вниманию видеоролик:
Day.Az представляет вниманию видеоролик:
