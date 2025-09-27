Azərbaycanın futbol millisi III MDB Oyunlarına qələbə ilə başlayıb - FOTO
Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi III MDB Oyunlarının proqramına uyğun olaraq, sentyabrın 27-də Qəbələ şəhər stadionunda futbol yarışlarına start verilib.
AZƏRTACi xəbər verir ki, birinciliyin ilk oyununda Aqil Nəbiyevin başçılıq etdiyi Azərbaycan (U-16) millisi Tacikistanın U-16 komandası ilə qarşılaşıb.
Oyuna başlamazdan əvvəl Azərbaycanın Dövlət Himni səsləndirilib, şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Görüş Azərbaycan millisinin 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qarşılaşmada qolu 29-cu dəqiqədə Nihad Hüseynzadə vurub.
Günün ikinci matçında isə Belarus və Rusiya komandaları qarşılaşacaqlar.
Qeyd edək ki, futbol yarışında 6 ölkənin - Azərbaycan, Tacikistan, Qırığızıstan, Belarus, Rusiya və Özbəkistanın komandaları mübarizə aparırlar. Yarışlara oktyabrın 4-də yekun vurulacaq.
