Футбольная сборная Азербайджана начала III Игры стран СНГ с победы

В соответствии с программой проходящих в Азербайджане III Игр стран СНГ 27 сентября на Габалинском городском стадионе стартовали футбольные соревнования.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в первом матче первенства сборная Азербайджана U-16 под руководством Агиля Набиева встретилась с командой Таджикистана.

Перед началом игры был исполнен государственный гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов.

Встреча завершилась победой сборной Азербайджана со счетом 1:0. Гол на 29-й минуте забил Хазар Гусейнзаде.

Во втором матче дня встретятся команды Беларуси и России.

Отметим, что футбольные соревнования, в которых участвуют команды из 6 стран - Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси, России и Узбекистана, завершатся 4 октября.