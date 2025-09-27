Первый аналог MagSafe для Android столкнулся с массовыми жалобами

Пользователи Reddit пожаловались на сбои в работе беспроводной зарядки на новых смартфонах Google Pixel 10. Об этом сообщает портал 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Некоторые зарядные устройства прекращают подачу энергии через несколько минут после начала зарядки, в то время как другие обеспечивают мощность не выше 5 Вт, что значительно ниже ожидаемых значений.

Среди затронутых устройств в том числе зарядные станции Pixel Stand второго поколения и зарядные диски с поддержкой MagSafe. По мнению пользователей, потенциальной причиной может быть внедрение нового беспроводного стандарта Qi2, который смартфоны Pixel 10 получили одними из первых на рынке.

Qi2 ориентирован на поддержку магнитной фиксации устройств (аналогично технологии Apple MagSafe), но пока неясно, как именно он взаимодействует с предыдущими поколениями зарядных устройств. В частности, спецификации не содержат четкого указания на минимальные требования к мощности при использовании устаревших решений.

Google пока никак не комментировала ситуацию.