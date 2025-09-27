Визит Президента Ильхама Алиева в США: экономические и геополитические итоги встреч с международными инвесторами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в США выступил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, затронув ряд вопросов. Глава государства заявил во время выступления, что "в ходе 44-дневной Отечественной войны наши Вооруженные силы освободили оккупированные территории и восстановили территориальную целостность Азербайджана в соответствии с нормами международного права и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН". Это важный месседж, адресованный международной аудитории.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Глава государства коснулся вопроса несоблюдения международного права и неэффективной деятельности Минской группы ОБСЕ. Кроме того, в речи была подчеркнута растущая роль Азербайджана в мирных инициативах поствоенного периода, восстановлении экономики, климатическом лидерстве в рамках COP29 и энергетической безопасности в послевоенный период. В то же время была затронута открытая и ориентированная на мир политика Азербайджана в отношении регионального и глобального сотрудничества", - сказал он.

A.Гараев отметил, что были представлены мирные инициативы Азербайджана в послевоенный период, в частности нормализация отношений с Арменией и новые соглашения, достигнутые при посредничестве США. "Документы, подписанные в рамках Вашингтонского саммита, и региональные проекты, такие как "Маршрут Трампа", обозначены как важные шаги к устойчивому миру и сотрудничеству. В речи также отмечается роль Азербайджана в энергетической безопасности, лидерство на COP29 в борьбе с изменением климата и достижения экономического развития. Также уделяется внимание таким вопросам, как гуманитарная помощь, минная опасность и экологические вызовы.

Встречи Президента Ильхама Алиева с руководителями ведущих финансовых институтов мира во время визита в США являются важным событием, отражающим укрепляющиеся позиции Азербайджана на международном финансовом пространстве и его растущее стратегическое значение в глобальной инвестиционной среде", - сказал он.

Политолог отметил, что эти встречи являются серьезным индикатором внимания к Азербайджану глобальных финансовых игроков. "Прежде всего, ключевым моментом здесь является то, что инициаторами встреч выступают такие финансовые гиганты, как Blackstone, Brookfield Asset Management и Neuberger Berman. Каждый из этих институтов входит в число лидеров не только по объему капитала, но и по роли в формировании мировых экономических тенденций. Их стремление к встрече с Президентом страны - яркий пример того, насколько высоко они оценивают экономический потенциал и региональную роль Азербайджана.

Эти компании выделяются не только тем, что управляют активами на триллионы долларов, но и своей инвестиционной политикой, ориентированной на стратегические сектора - недвижимость, инфраструктуру, цифровые технологии, "зеленую" энергию, здравоохранение и образование. Попасть в их сферу интересов означает для страны привлечение потоков капитала, которые во многих случаях способны изменить приоритеты развития стран и регионов. В этом смысле Азербайджан уже представлен не только как экспортер энергии, но и как ориентированный на будущее рынок цифровой трансформации, возобновляемых источников энергии и высоких технологий", - сказал он.

A.Гараев отметил, что партнерство Азербайджана с этими глобальными игроками порождает стратегические результаты не только с экономической, но и с геополитической точки зрения. "Так, баланс экономической мощи на Кавказе и в более широком смысле на евразийском пространстве все больше строится на альтернативной энергетике, логистике и технологических возможностях. Страны, способные привлечь серьезный капитал в этих областях, имеют ключевое значение в формировании экономического и политического будущего региона. В этом смысле возможности сотрудничества Азербайджана с такими компаниями, как Blackstone, Brookfield и Neuberger Berman, имеют стратегическое значение.

В ходе встреч на повестке были также такие вопросы, как экономические реформы, проводимые Азербайджаном, прозрачность инвестиционного климата, приведение нормативных рамок в соответствие с международными стандартами. Это также показывает, что страна не только стремится привлечь инвесторов, но и придает большое значение улучшению институциональной среды для устойчивого и эффективного использования инвестиционного капитала. А это одно из основных условий долгосрочных потоков иностранных инвестиций", - сказал он.

Политолог отметил, что существующее партнерство ГНФАР с этими структурами - инвестиционные проекты на сумму 1 миллиард долларов с Blackstone, 660 миллионов долларов - с Brookfield или же на 600 миллионов долларов - с Neuberger Berman - свидетельствуют о том, что Азербайджан из страны, принимающей пассивные инвестиции, уже превратился в активного финансового участника.

"Эти инвестиции добавляют долгосрочную ценность экономике страны не только за счет финансовой отдачи, но и за счет передаваемых знаний, технологий и управленческого опыта. Другим важным аспектом является прямое соответствие этого сотрудничества с политикой диверсификации экономики Азербайджана. Политика, проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева, вывела страну из зависимости от нефтяных доходов и направлена на развитие ненефтяных секторов, особенно в области логистики, цифровизации, сельского хозяйства, туризма и промышленных технологий. В связи с этим существует серьезная синхронность между интересами альтернативных инвестиционных фондов и приоритетными направлениями Азербайджана", - отметил он.