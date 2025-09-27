https://news.day.az/politics/1783774.html Али Нагиев и Орхан Султанов посетили Парк Победы - ФОТО Начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев и начальник Службы внешней разведки генерал-полковник Орхан Султанов в связи с 27 сентября - Днем памяти, посетив Парк Победы в Баку, возложили цветы к мемориалу и почтили память шехидов.
Как передает Day.Az, об этом сообщила Служба государственной безопасности Азербайджана.
