Али Нагиев и Орхан Султанов посетили Парк Победы

Начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев и начальник Службы внешней разведки генерал-полковник Орхан Султанов в связи с 27 сентября - Днем памяти, посетив Парк Победы в Баку, возложили цветы к мемориалу и почтили память шехидов.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Служба государственной безопасности Азербайджана.