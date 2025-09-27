В Иране произошло землетрясение

Сегодня в 15:34 по местному времени на побережье Каспийского моря, в провинции Гюлистан на севере Ирана произошло землетрясение силой 4,6 балла.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальный центр сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета.

Было отмечено, что землетрясение было зафиксировано вблизи города Гюмюштепе и порта Туркмен провинции. Землетрясение, произошедшее на глубине 10 км, ощущалось и в провинции Мазандаран.

В район землетрясения были привлечены сотрудники Иранского общества Красного полумесяца.

О разрушениях и пострадавших не сообщалось.