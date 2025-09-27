Главный тренер юношеской сборной Азербайджана по футболу (до 16 лет) Агиль Набиев рассказал о первом матче команды на III Играх стран СНГ, в котором наша сборная обыграла Таджикистан со счетом 1:0.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что посвятил победу шехидам и ветеранам, отдавшим жизнь за освобождение азербайджанских земель:

"Эту победу мы посвящаем семьям шехидов и нашим ветеранам. Как вы знаете, 27 сентября - День памяти. Я всегда внушаю своим игрокам, что мы - представители победоносного народа. Мы держим голову высоко. Мы гордимся тем, что живем в такой стране. Наши шехиды и ветераны освободили наши земли от оккупации ценой своей крови и жизней. Я также говорю игрокам, что мы представляем имя Азербайджана. Как они подняли наш флаг, так и мы должны это продолжить".

Тренер отметил, что команда упорно боролась на поле:

"Мы очень серьезно готовились к игре и знали, насколько важен для нас этот турнир. Сегодня мы встретились с одной из сильнейших команд турнира. Мы проанализировали несколько матчей сборной Таджикистана. Недавно они сыграли вничью с российской командой. Это агрессивный, быстрый и техничный коллектив. У нас были проблемы с составом из-за травм. Тем не менее, команда боролась. Игроки показали характер. Было важно начать турнир с победы. Поздравляю команду, болельщиков и футбольную общественность".

Набиев подчеркнул, что цель команды - победить в следующем матче против Кыргызстана 1 октября и выйти в финал:

"У нас есть три дня до следующей встречи. Мы выйдем побеждать в матче с Кыргызстаном. Наша цель - финал и титул чемпионов. Для этого у нас есть силы. Нужно лишь быть внимательнее в предстоящих матчах. Сегодня мы упустили 4-5 стопроцентных голевых моментов. Постараемся исправить это в следующей игре".