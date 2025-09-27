Раскрыта причина созванного шефом Пентагона совещания с сотнями генералов

Встреча в Вирджинии с сотнями американских генералов и адмиралов, которую созывает шеф Пентагона Пит Хегсет, будет посвящена воинскому духу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Министр обороны США намерен рассказать детали реорганизации министерства обороны в министерство войны, а также обозначить новые стандарты для военнослужащих.

"Встреча будет напоминать "подбадривающее собрание", на котором Хегсет подчеркнет важность "воинского духа" и представит новое видение вооруженных сил США", - говорится в материале.

Ожидается, что шеф Пентагона обсудит новые стандарты боеготовности, физической подготовки и внешнего вида, которым офицеры должны будут следовать и обеспечивать их соблюдение.

25 сентября Пит Хегсет созвал сотни генералов и адмиралов на экстренную встречу. По данным источников Washington Post, речь идет об офицерах, каждый из которых "командует сотнями или тысячами рядовых военнослужащих". Все они должны лично прибыть на базу в Вирджинии на следующей неделе. Причины созыва пока официально не разглашаются.